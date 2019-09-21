2019/09/21 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت، اعتقال ثلاث متهمات يقمن بسرقة المرضى والمراجعين في مجمع مدينة الطب في العاصمة بغداد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: اعتقال عصابة مكونة من ثلاث متهمات يقمن بسرقة المراجعين والمرضى في مجمع مدينة الطب ببغداد ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: اعتقال عصابة مكونة من ثلاث متهمات يقمن بسرقة المراجعين والمرضى في مجمع مدينة الطب ببغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).