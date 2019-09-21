مصدر امني: اعتقال امرأة بحوزتها مبالغ مالية مزورة داخل مطعم شمالي بغداد

2019/09/21 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باعتقال امرأة بحوزتها مبالغ مالية مزورة داخل مطعم شمالي بغداد.

وقال المصدر إن "دوريات نجدة بغداد/ حي اور تلقي

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