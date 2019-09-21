المنافذ الحدودية: ضبط 20 سيارة معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

2019/09/21 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

اعلنت مفتشية المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط 20 سيارة مخبأة ومعدة للتهريب في 5 حاويات في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت المفتشية

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