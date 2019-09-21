مفتشية المنافذ الحدودية تضبط 20 سيارة معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي

2019/09/21 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت مفارز مكتب المفتش العام لهيأة المنافذ الحدودية 20 سيارة دون الموديل ، مخبأة في 5 حاويات لغرض ادخالها البلاد خلافاً للضوابط في ميناء أم القصر الشمالي في محافظة البصرة.وذكر بيان لمكتب المفتش العام :” ان العملية جاءت وفق معلومات مصادر مفتشية المنافذ الخاصة، حيث تم تسليم العجلات المضبوطة الى مركز شرطة كمرك أم […]

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