2019/09/21 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على عصابة للنساء ، تقوم بسرقة المراجعين و المرضى في مجمع مدينة الطب ببغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان : ” ان مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات القت القبض على عصابة مكونة من ثلاث متهمات يقمن بسرقة المراجعين و المرضى في مجمع مدينة الطب ببغداد بأستخدام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة للنساء تقوم بسرقة المراجعين و المرضى في مجمع مدينة الطب ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة للنساء تقوم بسرقة المراجعين و المرضى في مجمع مدينة الطب ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).