American Assassin انهم يصنعون القتلة!

2019/09/21 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار عبد الغفار السامرائي بعد انتهاء الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي ، لجأت سينما هوليوود الى خلق توجه جديد في بناء سيناريوهاتها المتعلقة بالصراع بين المعسكرين الغربي والإشتراكي.توجه يعتمد على ما خلفه الاتحاد السوفيتي من قوة نووية توزعت في ارجاء الجمهوريات التي انفصلت عن الكيان الام واصبحت تقود نفسها، ولكن مع ظهور التوجهات المتطرفة …

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