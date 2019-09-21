رئاسة الجمهورية: ملتزمون بواجبنا الدستوري بإصدار المراسيم المتعلقة المحكومين

2019/09/21 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في البيان الذي حصلت الغدير على نسخة منه، أن رئاسة الجمهورية "أرسلت كل الملفات بشأن أحكام الإعدام الى لجنة العفو المشكلة في مجلس القضاء الاعلى لتدقيقها من قبل اللجنة ومعرفة المشمول بالعفو حسب المادة السابعة البند ثانيا من قانون العفو المرقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ والتي تنص على "تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند ثانيا من المادة تسعة من هذا القانون للبت فيها ".وأضاف البيان أن "ما تم تدقيقه وعدم شموله بالعفو فان الرئاسة ملتزمة بواجبها الدستوري بإصدار المراسيم الجمهورية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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