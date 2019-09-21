أتليتكو مدريد يتعثر مرة أخرى أمام أنصاره

2019/09/21 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعثر فريق أتليتكو مدريد للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم، هذه المرة على ملعبه واندا ميترو بوليتانو أمام ضيفه سيلتا فيغو، وتعادل معه 0-0.

وإعتمد دييغو سيميوني على الثنائي دييغو كوستا وجواو فيليكس في التشكيلة الأساسية بخط المقدمة، ولم يفلح الفريق في الوصول لشباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني حاول تعزيز خط الهجوم بالدفع بالثنائي ألفارو موراتا وفيتولو، ولكن دون جدوى، حيث صمد سيلتا فيغو حتى صافرة النهاية.





أتليتكو بهذا التعادل رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ولكنه مهدد بفقدان هذا المركز، ورفع سيلتا رصيده إلى 5 نقاط وأصبح الرابع عشر.

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