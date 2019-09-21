إقرار قانون النفط يحسم عائدية الثروات الطبيعية والنفقات السيادية اعتراضنا الأبرز على موازنة 2020

2019/09/21 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحزاب الكردية وهي تستعد لحوارات مكثّفة بين المركز والاقليم: بغداد – وعد الشمري: أكدت الأحزاب الكردية، أمس السبت، أن مباحثاتها مع الحكومة الاتحادية ستتركز حالياً على ملف الموازنة العامة، لافتة إلى أن مشكلة النفقات السيادية تشكل العائق الأبرز أمام إقرار القانون، فيما تحدثت عن أجواء ايجابية يمكن من خلالها تسوية اغلب الملفات العالقة بين الطرفين....

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