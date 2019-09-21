رئيس مكافحة الإرهاب: مستعدون لمواجهة أي تحد يهدد العراق

2019/09/21 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اكد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي، استعداد مقاتلي الجهاز لمواجهة أي تحد يهدد البلاد، عند زيارته قيادة العمليات الخاصة في مقرها ببغداد.وأطلع شغاتي على جاهزية المقاتلين ومناهج التدريب الاختصاصية التي تسهم في ارتقاء مستوى أداء المقاتلين الى درجات متقدمة من الخبرة والمعرفة عبر اللقاء بالقادة والآمرين ...

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