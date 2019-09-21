لجنة النفط النيابية تشكل لجنة لتقصي الحقائق في صادرات إقليم كردستان

2019/09/21 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: قررت لجنة النفط والطاقة النيابية امس السبت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط إقليم كردستان.وذكرت اللجنة في بيان اوردته الدائرة الاعلامية لمجلس النواب اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه إن اللجنة “عقدت اجتماعها برئاسة النائب هيبت الحلبوسي وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بقطاعي النفط والغاز”....

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