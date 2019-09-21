التحالف الايزيدي يعقد اجتماعه الأخير بحضور رؤساء الاحزاب الايزيدية المتحالفة لغرض اختيار رئيسا للتحالف

2019/09/21 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز .نينوى

عقد التحالف الايزيدي اليوم السبت، اجتماعه الاخير لغرض اختيار رئيس التحالف ونائبيه، ومن خلال الاجتماع تم أختيار السيد حجي كندور الشيخ رئيسآ

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