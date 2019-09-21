الرئيس بارزاني يشيد بمواجهة علماء الدين بكوردستان للفكر المتطرف

2019/09/21 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس اتحادهم، مشيداً بدورهم الكبير في التصدي للفكر المتطرف.

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس بارزاني، “نوجه التهاني والتبريكات إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المركزي لاتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان وجميع الأساتذة وكبار علماء الدين الإسلامي في كوردستان، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس اتحادهم”.

وأضاف، “كان تأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان على يد بارزاني الخالد، خطوة مهمة في سبيل تنظيم وتعزيز دور علماء الدين الإسلامي في الثورة والحياة السياسية والاجتماعية، كذلك لتمتين مبادىء الإيمان والتعايش في كوردستان، وقد أدى علماء الدين الإسلامي هذا الدور وبجدارة وبجميع المراحل”، مبيناً أن جهودهم محل تقدير لدى جميع الأطراف.

وتابع الرئيس بارزاني، “نثمن عالياً المواقف والأدوار المشرفة للسادة علماء الدين في كوردستان، في تصديهم للفكر المتطرف والمضلل، كما نوجه لهم جزيل الشكر، لدعمهم الدائم للقضايا العادلة لشعب كوردستان”.

مردفاً، “نتمنى الموفقية والنجاح لجميع الأساتذة وكبار علماء الدين الإسلامي في كوردستان، راجين من الله العظيم أن يوفقنا جميعاً”.

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