2019/09/21 | 22:14

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صادقون تعّد جولات السفير التركي بالأسواق العراقية تدخلاً سافراً

عدت كتلة صادقون النيابية، السبت، استمرار جولات السفير التركي في

الاسواق العراقية "تدخلاً سافراً"، فيما دعت إلى التحقيق

بالموضوع.وقال النائب عن الكتلة، فاضل الفتلاوي، في تصريحات صحفية، إن" كتلة

صادقون النيابية، لديها تحفظ على جولات السفير التركي فاتح يلدز، في

الاسواق العراقية وخاصة حول موضوع البيض، ما يترك علامات استفهام

لدينا"، لافتاً إلى ان "السفير التركي تدخل اكثر من مرة وصرح بأن

الشركات والمعامل العراقية لا تستطيع ان تنتج البيض".وأكد الفتلاوي، أن "ذلك يعد تدخلاً سافراً ويجب ان يكون هناك تحقيق

بهذا الموضوع"، مبيناً ان "المنتج المحلي اولوياته ضرورية ومادة البيض

العراقي متوفرة".ودعا، اصحاب الشركات والتجار، إلى "مراعاة الاسعار وعدم استغلال

الموقف"، مشدداً على "ضرورة التصدي لهذا التدخل السافر من الجانب

التركي في الاسواق العراقية".وقام السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، الثلاثاء (3/9/2019)،

بزيارة إلى أماكن بيع البيض بالجملة في العاصمة بغداد على خلفية إصرار

السلطات العراقية على منع استيراد البيض من تركيا، رغم المحاولات

الكبيرة التي قام بها يلدز خلال الأسابيع الماضية وتوجيهه دعوة لزيارة

وزير الزراعة العراقي لتركيا.

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