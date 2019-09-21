2019/09/21 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدفاع المدني، اليوم السبت، ان فرق الإطفاء استطاعت السيطرة على حريق اندلع بأحد البساتين شرق مدينة كربلاء.وقال مصدر، أن "الحريق نشب لأسباب لم يتم تحديدها بعد، في بستان يقع في ناحية الخيرات شرق كربلاء.

وأضاف المصدر، أنه "تمت السيطرة على النيران قبل حدوث أضرار في المنازل القريبة التي تم إخلاؤها من قبل ساكنيها، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يسيطر على حريق نشب شرق كربلاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يسيطر على حريق نشب شرق كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).