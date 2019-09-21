محمد عبد المجيد - أسباب الفشل المؤقت للإطاحة بالسيسي!

2019/09/21 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد 1- دخول قناة (الجزيرة) ببعض الفيديوهات التي يختلط فيها الحق والباطل، القديم والحديث، ففقدت المظاهرات قيمتَها.2- تغطية الغضبة الشعبية إخوانيـًا، واستعادة الشعب للسنة التي حكم فيها المرشدُ والشاطرُ وقوىَ التخلف، فخفَتْ الحماسُ وتضاعف الخوفُ.3- تصويرُ فيديو أمام مسجد رابعة واعتبار المظاهرات انتصارًا للشُهداء(!) وأنَّ إعادةَ افتتاحــِه نصرٌ للجماعة.4- لم تكن الأسبابُ كافيةً لغضبةٍ شعبيةٍ ت......

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