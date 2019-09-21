رشيد غويلب - جمعة عالمية من اجل المستقبل / الملايين في جميع القارات يحتجون ضد كارثة المناخ

2019/09/21 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب تحولت الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ عدة أشهر والتي أطلقها التلاميذ والطلبة، ويشارك فيها الملايين من البشر تحت اسم "جمعة في سبيل المستقبل" المطالبين بدرء الكارثة المناخية التي تواجه العالم، تحولت الى حركة احتجاجية في سبيل السلام بعد ان تلقى الشباب المشاركون الدعم من قوى اليسار ومن طيف واسع من القوى التقدمية والحركات الاجتماعية والنقابات والكنائس.وفي أمس الاول الجمعة الفائت، شهد العديد من عواصم ال......

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