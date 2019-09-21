كربلاء تمنح ذوي شهداء {ركضة طويريج} ثلاثة ملايين

2019/09/21 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / علي لفته

قرر مجلس محافظة كربلاء تخصيص ثلاثة ملايين دينار لأسر شهداء ركضة طويريج، فضلا عن تخصيص100 مليون دينار شهريا لمعالجة الحالات السرطانية.

وقال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي لـ”الصباح”: إن المجلس قرر تخصيص ثلاثة ملايين دينار لكل أسرة شهيد بركضة طويريج، حيث يأتي هذا القرار دعما لهذه الاسر التي استشهد ابناؤها وهم يؤدون واجب الزيارة وشعائرها.

وأشار الى ان المجلس قرر كذلك تخصيص 100 مليون دينار شهريا لمعالجة الحالات السرطانية لمرضى المحافظة، ويأتي ذلك من اجل المساهمة في تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى الذين يعانون من هذا المرض وتوفير الادوية لهم، فضلا عن انه جاء استجابة لمناشدات العديد من اهالي المحافظة بالتوجه لدعم هذه الشريحة.

وذكر المالكي ان المجلس حصل على موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان على ترميم عدد من المدارس في قضاء الهندية، موضحا ان هذه الموافقة جاءت بعد تقديم مذكرة الى نائب رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة الى كربلاء.

وبين ان المدارس المشمولة بالترميم هي الطبري وسيدة النساء والمقداد والتكاتف والسلام الابتدائية وإعدادية الفواطم وثائر العربي وثانوية النبأ العظيم وامنة بنت وهب وشهيد مرتضى الطفيلي والمجد والنهروان والغسق ومالك الاشتر وثانوية المدائن، إضافة الى صيانة تربية الهندية، مؤكدا ان هذه الخطوة تعد ايجابية من قبل وزارة النفط في المساهمة بتطوير العملية

التربوية.

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