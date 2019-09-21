شركة بريطانية تعرض مشاريع لتدوير نفايات واسط

2019/09/21 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

أفادت الادارة المحلية في واسط بأن احدى الشركات البريطانية ابدت استعدادها ورغبتها بتنفيذ مشاريع في المحافظة تشمل تدوير النفايات على وفق قانون الاستثمار النافذ، مبينة أن معدل النفايات في المحافظة يبلغ 700 الف طن سنويا.



وقال مدير الاعلام في مجلس واسط فلاح القريشي لمراسل (الصباح): إن المجلس تلقى عرضا من قبل شركة بريطانية متخصصة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية تبدي من خلاله الرغبة برفع النفايات من الشوارع عن طريق الحاويات وكبسها وارسالها الى مواقع الطمر الصحي ومعالجتها والاستفادة منها في انتاج الطاقة الكهربائية والسماد الكيمياوي، منوها بأن الشركة ستعتمد على امكانية الاستفادة من المواد المسترجعة كالبلاستك والورق والمعادن.

واوضح القريشي أن معدل كميات النفايات المتواجدة في واسط يصل الى 700 الف طن سنويا، كاشفا عن استعداد المحافظة الكامل لتقديم التسهيلات اللازمة لاقامة المشروع كونه سيسهم في تدوير ومعالجة النفايات وتقليصها وزيادة عمر الطمر الصحي وتحسين الوضع البيئي في المحافظة.



وكشف عن ان الشركة تقدمت بعرض اخر يتضمن تجهيز الدوائر الخدمية والبلدية في المحافظة بعدد من الآليات التخصصية والفارشات والكابسات، لافتا الى ان المجلس سيقوم بدراسة العرض المقدم من قبل الشركة البريطانية الاستثمارية وتذليل جميع المعوقات التي يمكن ان تصادف عمل الشركات الاستثمارية.

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