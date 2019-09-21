مقتل عامل بلدية وإصابة آخر بهجوم مسلح غربي الموصل

2019/09/21 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في شرطة نينوى، بمقتل عامل بلدية وإصابة آخر بعيارات مسلحين مجهولين غرب الموصل.

وقال المصدر لـ”النور نيوز” إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة على موظف في البلدية في قضاء البعاج غرب الموصل ما ادى الى مقتله على الفور وإصابة رفيقه بجروح بلغيه ولاذوا بالفرار لجهة مجهولة”.

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