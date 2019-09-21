اعتقال 6 من عناصر داعش في مدينة الموصل

2019/09/21 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

افاد

مصدر في شرطة نينوى عن اعتقال ستة من عناصر داعش كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى

بديوان الجند خلا سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.

وقال

المصدر لـ”النور نيوز” إن قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديرية شرطة ام

الربيعين وزوارق النجدة النهرية ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى تمكنت من

القاء القبض على 6 عناصر داعش “.

وأضاف

” أن العملية تمت خلال حملة مداهمة وتفتيش مناطق 17 تموز و30 تموز والهرمات

والمناطق المحاذية لنهر دجلة جهة حاوي الكنيسة غربي الموصل”.

وأوضح

” ان المعتقلين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة

داعش على مدينة الموصل واحدهم كان اختصاصه سلاح قناص ضد القوات الأمنية في معارك

تحرير نينوى”.

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