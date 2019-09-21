2019/09/21 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على ثلاث متهمات يقومن بسرقة المراجعين في مدينة الطب.وقال المتحدث باسم اللواء سعد معن في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العامله ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمات يقومن بسرقة المراجعين و المرضى في مجمع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاث متهمات يقومن بسرقة المراجعين في مدينة الطب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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