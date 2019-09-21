بالصور.. بعد استحصاله الموافقات اللازمة.. الحميداوي يتابع اكساء الشوارع في حي جميلة

2019/09/21 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تابع النائب عن كتلة الحكمة المعارضة علي جاسم الحميداوي عمليات اكساء الشوارع في حي جميلة بعد استحصاله الموافقات اللازمة لعملية اكساء الحي.

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