2019/09/21 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت قوة مشتركة القبض على 3 متهمين بينهم داعشي يعمل في {ديوان الحسبة} بايسر الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تلقي القبض على ثلاثة متهمين اثنين منهم من عناصر داعش الارهابية احدهم كان يعمل فيما يسمى {الحسبة}".وأضاف" اما الثاني كان مقاتل في صفوف عصابات داعش خلال فترة سيطرتهم على مدينة الموصل والمتهم الثالث مطلوب بقضية سرقة مواشي".وأشار معن انه" تم القبض عليهم في مناطق واحياء {الكرامة والانتصار والشيماء} في الجانب الايسر لمدينة الموصل".انتهى

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