“بالفيديو” أب يعذب طفله “الرضيع” ويوسعه ضربا.. وهاشتاك “معذب_طفله” يلف تويتر

2019/09/21 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا “لأب” وهو يقوم بضرب وتعذيب ابنه “الرضيع” ، الامر الذي اثار ردود فعل غاضبة مستنكرة لما يقوم به الرجل البالغ.وعلى اثر انتشار المقطع أطلق مدونون هاشتاك “معذب_طفله” على تويتر للكشف عن هوية الرجل ومكان وجوده وبالفعل تم الكشف عن هويته التي اتضح انه فلسطيني ومقيم […]

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