الكشف عن هوية الإرهابي المنفذ لتفجير كربلاء

2019/09/21 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر امني عن هوية الارهابي المنفذ لتفجير كربلاء امس الجمعة، وذكر المصدر لوكالة محلية، تابعتها "العهد نيوز" ان" المدعو "عباس محيسن الجنابي" المنفذ لتفجير

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