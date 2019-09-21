2019/09/21 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- امانة بغداد لم تقم برفع تجاوزات سكنية الا ما ندر

- هناك 300 منطقة تجاوز في بغداد لم "نتحارش بها"

- لا توجد نية لازالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكيم عبد الزهرة - مدير علاقات واعلام امانة بغداد للعهد: لا توجد نية سابقة ولا حالية لرفع التجاوزات السكنية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكيم عبد الزهرة - مدير علاقات واعلام امانة بغداد للعهد: لا توجد نية سابقة ولا حالية لرفع التجاوزات السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).