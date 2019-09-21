صحفيو ذي قار يطلقون حملة لانقاذ مرضى السرطان

2019/09/21 | 22:40

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اطلق صحفيو ذي قار حملة انسانية على مواقع التواصل الاجتماعي لتحريك الجهات المعنية والضغط عليها لوضع حد لتفاقم حالات الاصابة بالسرطان في المحافظة ، وتوفير العلاج اللازم و مراكز تخصصية للمرض .

واطلقت الحملة هاشتاك حمل اسم ” سرطان الناصرية ” لانقاذ المرضى في ظل نقص كبير في الدواء والافتقار الى مراكز سرطانية مختصة .

وسجلت ذي قار وحسب احصائية رسمية 4000 حالة اصابة بمرض السرطان فضلا عن حالات غير مسجلة .

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