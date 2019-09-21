2019/09/21 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة في الصين .. وعود تداعب احلام العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 19jIgsWd_hM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة في الصين .. وعود تداعب احلام العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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