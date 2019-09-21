2019/09/21 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 19jIgsWd_hM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة في الصين .. وعود تداعب احلام العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحكومة في الصين .. وعود تداعب احلام العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).