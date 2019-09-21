امين عام حزب الله : لاتراهنوا على الامريكي لانه رهان خاسر

2019/09/21 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح السيد نصرالله السعوديين والاماراتين بوقف الحرب على اليمن لان بيوتهم واقتصادهم من زجاج ، وأن كلفة وقف الحرب اقل بكثير من شراء انظمة دفاع لا تحقق المرجو، وافضل من عمليات الاذلال والاستحلاب التي يقوم بها ترامب ضدهم.وخاطب السيد نصر لله السعوديين والاماراتيين بان الرهان خاسر وأن محور المقاومة قوي جدا، و أن الهجمات على أرامكو هي من مؤشرات هذه القوة واستعداد اليمنيين للذهاب بعيدا جدا في الدفاع عن انفسهم ورأى أن الوقائع يجب أن تكون انذارا واضحا لدول العدوان اذا ما فكرت باي اعتداء على اي من دول محور المقاومة.

وقال الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، ان ” الحرب على ايران ليس رهانا لانه سيدمركم، اكمال الحرب على اليمن ليس له حل فهي حرب عبثية وستدفعون ثمنها.



فبضربة واحدة ضاع نصف الانتاج السعودي ضربة اخرى وتخبزوا بالافراح هذه هي الحال ، فانتم بيوتكم واقتصادكم من زجاج”.

كما أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى اسبوع على رحيل الشيخ حسين كوراني أن قرار مواجهة المسيرات الاسرائيلية أدى الى تراجع عدد الخروقات معتبرا أن للمقاومة الحق في مواجهة هذه المسيرات واضاف السيد حسن نصرالله أن إسقاط المقاومة للطائرة الإسرائيلية في بلدة رامية الجنوبية كانت بداية المسار، وأن المقاومة ستكمل عملها وفقا لتطورات الميدان.



وأن المقاومة رفضت المعادلات الجديدة وقواعد الاشتباك الجديدة ولا زالت ملتزمة بالمعادلات السابقة، كما اكد السيد نصراالله أن عملاء الاحتلال الاسرائيلي يجب أن يعاقبوا لافتا الى أن محاكمة العملاء هي من الثوابت وأن مسألة سقوط الاحكام بتقادم الزمن تحتاج الى نقاش قانوني ولا سيما بحق المجرمين والقتلة .

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