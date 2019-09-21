2019/09/21 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مستشار عبد المهدي يؤكد سلامة أعضاء الوفد في الصين بعد أنباء حادث سير

علق محمد الحكيم مستشار رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت،

على الانباء التي تناولتها وسائل اعلام محلية قبل قليل بشأن تعرض

الوفد الحكومي الذي يزور حاليا الصين، الى حادث سير على جسر هايوان.

وأوضح الحكيم الذي يرافق الوفد في تصريح ان “بعض الرياح كانت موجودة

ولكنها طبيعية على هذا جسر هايوان الذي يمر في البحر لأكثر من ٣٠

كم”.واضاف، ان “الصينيين ابقوا الشارع مفتوحا كالمعتاد وسيارات الموكب

وغيرها قبل الموكب وبعده استمرت بالسير بشكل طبيعي..



وطبعا لا توجد

سيارة واحدة تقل ٥٦ مسؤولا فتعرضهم جميعا للخطر! “، لافتا الى ان

“هذا تهويل ومبالغة لا اكثر”.وفي وقت لاحق، نفى مسؤول يرافق الوفد الحكومي في زيارة الصين، خلال

تصريح” وجود أي حادث مروري، كما نفى أن يكون الوفد في رحلة سياحية،

معبراً عن استغرابه من ما جرى تداوله في وسائل إعلام محلية من حزمة

معلومات ليس لها أي أساس من الصحة، كاتهام الوفد باجراء زيارة

سياحية.وقال المسؤول، مفضلاً عدم كشف اسمه، أن الوفد كان في طريقه لزيارة

ميناء شنغهاي وفقاً لجدول زيارات الوفد، مضيفاً أن الأجواء كانت

ممطرة مع بعض الرياح، دون وجود أي عواصف.ونشرت وسائل اعلام محلية، قبل قليل من مساء يوم السبت، خبرا مفاده

ان الوفد الحكومي الذي يزور الصين برئاسة عبد المهدي نجا من حادث

على جسر هايوان كاد ان يودي بحياة جميع الوفد، وان المصدات الموجودة

على الجسر منعت سقوط سيارات الوفد في البحر بسبب عاصفة قوية.

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