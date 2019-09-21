2019/09/21 | 22:45

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بالصور..



الكشف عن هوية الإرهابي المنفذ لتفجير كربلاء

كشف مصدر امني عن هوية الارهابي المنفذ لتفجير كربلاء امس الجمعة.

وذكر المصدر، ان" المدعو (عباس محيسن الجنابي) المنفذ تفجير حافلة

تقل مدنيين في كربلاء المقدسة امس الجمعة من كنيته مايسمى

"ابو عائشة" الإرهابي ومن مواليد 1997".وأضاف" الإرهابي الجنابي نازح من جرف النصر الى كربلاء، حيث قام يوم

امس الجمعة بالاشتراك مع إرهابي آخر يدعى (إبراهيم حميد الجنابي)

بنقل وتفجير عبوة ناسفة داخل باص للزوار اسفر عن استشهاد 12 زائراً

واصابة 5 آخرين".انتهى

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