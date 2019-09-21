العاني يلتقي البارزاني ويبحث معه المستجدات السياسة

2019/09/21 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بحث عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني ، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني ، آخر المستجدات على الساحة السياسية المحلية.

وذكر مكتب العاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إنه “جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت في مقر إقامة البرزاني”.

وأضاف البيان أن “هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المستمرة بين الحزبين، والتي أسهمت وتسهم في إرساء أسس مشروع الوحدة الوطنية ، وتعزز العلاقات الثنائية بينهما”.





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