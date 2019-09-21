الحوثي: سنشن حال استمرار العدوان ضربات أكثر إيلاما وأشد فتكا في عمق السعودية دون خطوط حمراء

2019/09/21 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أكد زعيم “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة ستتخلى عن استهداف السعودية حال وقفها “العدوان” على اليمن، لكنها ستكثف عملياتها إذا استمرت هجمات التحالف العربي.وقال الحوثي، في كلمة ألقاها مساء اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014:

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