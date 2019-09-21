2019/09/21 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مصدر رفيع ضمن الوفد العراقي المتواجد حاليا في الصين ، اليوم السبت، تعرض الوفد إلى حادث على احد جسور الصين العملاقة.

وقال المصدر في حديث لـ"الغد برس"، أن "الوفد العراقي كان في زيارة لميناء شانغهاي الكبير للاطلاع على التكنولوجيا والبناء فيه لكي يتأكد من قدرات الشركات الصينية في بناء الموانئ "، لافتا إلى أن "الرياح كانت عاتية ونحن نعبر جسر وسط البحر بطول ٤٠ كم".

وأشار إلى أن" صعوبة الاحوال الجوية لم تمنع الوفد او يتراجع عن الجدول المعد له حيث زار شركة شنغهاي الكترك ثم ميناء شانغهاي".

وأضاف، إنه" بعد ختام الوفد لزيارته غادر إلى بيجين ووصلنا ليلا لنعيد اجتماعا مهما مع المحافظين المرافقين للوفد استمر الواحدة بعد منتصف الليل".

وأكد المصدر، أن" الوفد لم يتعرض لأي حادث على الجسر الصيني نتيجة عاصفة هوائية "، مضيفا أن" أعضاء الوفد سخروا جميعا من الترويج لخبر سفرهم في جولة سياحية، فيما اعتبروا الأمر هو للتشويش على زيارة ناجحة بكل المقاييس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة الحادث الذي تعرض له عبد المهدي والوفد المرافق له في الصين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة الحادث الذي تعرض له عبد المهدي والوفد المرافق له في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).