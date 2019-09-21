أول رد رسمي للسعودية على

2019/09/21 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، مساء السبت، أن المملكة ستراقب مدى جدية انصارالله في تطبيق "مبادرة السلام" التي طرحوها.

وفي أول

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