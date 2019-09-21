"فاروق الباز" اول اسم عربي تطلقه ناسا على كويكب

2019/09/21 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثاً تقديراً لإسهاماته العلمية البارزة.

وأطلق الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم

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