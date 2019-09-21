اعتقال عدد من مروجي المخدرات في محافظات مختلفة

2019/09/21 | 23:12

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بغداد/ الصباح

اعتقلت قيادة شرطة محافظة البصرة متهما بتهريب وترويج المخدرات يحمل الجنسية الايرانية في قضاء ابي الخصيب، بينما القت قوات وزارة الداخلية القبض على اكبر مورد للمخدرات في محافظة ميسان.

وقالت قيادة الشرطة في محافظة البصرة ببيان تلقته "الصباح": إنه وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى مكان تواجد متهم في قضاء ابي الخصيب، يحمل الجنسية الايرانية يهرب ويروج للمواد المخدرة في القضاء، اذ ضبط في حوزته ٢٣٠ غراما من المواد المخدرة ومبلغ من المال (عملة اجنبية) وعدد 2 من السلاح وميزان

الكتروني.

الى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن: إنه تم اعتقال اكبر مورد للمخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ميسان، مضيفا أنه يعد الموزع الرئيس في المحافظة بعد مطاردة استمرت نحو ساعتين ضمن قاطع المسؤولية، مشيرا الى أن المتهم صادرة بحقه ثماني مذكرات قبض قضائية ومقامة عليه دعوى خطف، مبينا أن القوة المنفذة للواجب القت القبض على متهم اخر ايضا كان برفقته وهو من ابرز الموزعين النشطين لبيع الحبوب هناك وقد ضبطت بحوزتهما كميات من الحبوب المخدرة.

في السياق نفسه، ضبطت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية مسافرا ايرانيا بحوزته 46 غراما من المواد المخدرة نوع الترياك، منوها بأنه تم القبض عليه قبل دخوله صالة المسافرين من قبل ملاكات المنفذ بالتعاون مع مفرزة شعبة مكافحة المخدرات.

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