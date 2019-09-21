موظف في مستشفى معتقل منذ 3 أيام.. وزملاؤه يتحدثون عن منعه ضابطاً من تجاوز الطابور!

2019/09/21 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بابل

نظّم

عدد من منتسبي صحة بابل وتحديدا مستشفى المسيب، السبت، حملة على الفيسبوك طالبوا

فيها بالكشف عن مصير زميلهم المعتقل منذ 3 أيام، بعد أن “منع ضابطا من تجاوز

الطابور وتقديمه على بقية المرضى” وفق رواية زملائه.

وكتب

عدد من ذوي المهن الصحية في بابل شكوى إلى محافظ بابل ومدير عام دائرة الصحة ومدير

مستشفى المسيب، جاء في نصها: “نود إعلامكم بقيام مديرية شرطة المسيب بإلقاء القبض

على أحد منتسبينا: مساعد مختبر كرار ستار عبيد، من دون وجه حق، وتم اعتقاله بلا

تبليغ مسبق واثناء الواجب الرسمي؛ لذا نحن منتسبي مستشفى المسيب العام باختصاصاتنا

كافّة نستنكر هذا العمل والفعل المشين بحق منتسبينا ونرجو من سيادتكم اتّخاذ

الإجراء القانوني بحق من أساء الى منتسبينا وخالف قانون حماية الموظف وإنزال أقسى

العقوبات بحقه، هذا ولكم الأمر”.

وأخبر عدد من منظمي الحملة في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن “الإشكال بدأ بعد خلاف بين الموظف الذي طالب أحد الضباط، الالتزام بالطابور، إلا أنّ مشادة كلامية تطوّرت بينهما، انتهت باعتقال الموظف”.

ويقول

أحد متبني حملة المدافعة عن الموظف، إنّ “محاولات الاتصالات لمعرفة مكان الموظف المعتقل،

مستمرة منذ 3 أيام”، مبدياً تخوّفه من أن “ترتيبات تجري لتلفيق ملف وازن للموظّف”.

ونفى

المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة بابل، لؤي الرسام، علمه بوجود تحرك رسمي من دائرة

الصحة لإطلاق سراح الموظف، مضيفاً أن “الحادثة حصلت في نهاية الدوام الرسمي من يوم

الخميس الماضي”، وأكد أن “الحراك الذي يجري تقوم به تنسيقيات ومنتسبون وموظفون

فقط”.

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