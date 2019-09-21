طوكيو تحتفل بالذكرى الثمانين لـ

2019/09/21 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تشارك اليابان في الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس شخصية الرجل الوطواط "باتمان".

وقُدم كتاب القصص المصورة فارس الظلام The Dark Knight، لأول مرة للجمهور في شهر مارس/آذار من عام 1939 شخصية "باتمان".وستتضمن الاحتفالات حضور المعجبين و إقامة محاضرات وندوات ولقاءات مع الكتاب والفنانين من جميع أنحاء العالم في العاصمة اليابانية طوكيو.انتهى

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