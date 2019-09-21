إصابة 15 فلسطينياً في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

2019/09/21 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصيب 15 فلسطينيا، السبت، خلال مواجهات مع جيش ما يسمى اسرائيل، في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمه تعاملت مع 15 إصابة خلال مواجهات في بلدة العيزرية".وأشارت الجمعية إلى أن "جميع الإصابات تم التعامل معها ميدانيا".وبحسب الجمعية؛ فإن من بين المصابين 4 بالرصاص المغلقف بالمطاط، و11 اختناقا بالغاز المسيل للدموع.وتشهد بلدة أبوديس والعيزرية المتجاورتين مواجهات واعتقالات بشكل شبه يومي.



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