أردوغان يعلن إكمال التحضير لعملية عسكرية في سوريا ويتحدث عن مواجهة مع امريكا

2019/09/21 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنجاز التحضير لعملية عسكرية شمال سوريا ضد المسلحين الأكراد، مؤكدا أن تركيا لا تريد مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها لن تتجاهل دعمها للإرهابيين.وقال أردوغان، في تصريح أدلى به، اليوم السبت، قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: “سنطهر أراضي شرق الفرات

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