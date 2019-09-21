المتحدث باسم وزارة الموارد المائية للعهد: ارتفاع مناسيب الفرات طبيعي نتيجة الفيضانات التي حدثت الشتاء الماضي

2019/09/21 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- تركيا وسوريا بدأتا باطلاق المياه من سدودها وخزاناتها استعدادا لاستقبال الموسم المقبل

- العراق أيضا بدأ باطلاق كميات المياه من سد حديثة استعداد للموسم المقبل

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