2019/09/21 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0tRFxsnsZTc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديوان الرقابة المالية: يخسر العراق 40 مليار دولار سنوياً نتيجة الفساد وتهريب الاموال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ديوان الرقابة المالية: يخسر العراق 40 مليار دولار سنوياً نتيجة الفساد وتهريب الاموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).