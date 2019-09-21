2019/09/21 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن كتلة الحكمة المعارضة ستار الجابري، تفشي حالات الاصابة بمرض السرطان في المحافظة .

وبين الجابري خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز الصحفي للبرلمان عن إصابة 4000 شخص بمرض السرطان في محافظة ذي قارواصفا اياهم بانهم في عداد الموتىواتهم الجابري خلال المؤتمر وزارة الصحة بانها "ارتكبت خطأ فادح بحق المحافظة وابناءها من خلال تحويلها لمنحة مالية من دولة الكويت لانشاء مركز تخصصي للاورام السرطانية في محافظة ذي قار الى محافظة اخرى دون مراعاة مظلومية هذه المحافظة وابناءها .وطالب الجابري رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية من لجنتي النزاهة والصحة والبيئة للوقوف على اسباب تحويل هذه الاموال لمحافظة اخرى كما دعا هيئة رئاسة المجلس مفاتحة الحكومة الاتحادية لتشكيل لجنة حكومية عليا من وزارة الصحة والبيئة والجهات ذات العلاقة للوقوف على اسباب تفشي هذا المرض في المحافظة .وطالب الجابري خلال المؤتمر من رئيس مجلس النواب بزيارة المحافظة للاطلاع عن قرب على مستوى الخدمات المتدني التي تفتقرالمحافظة الى ابسط انواعها وبكافة المستويات بالاضافةالى تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب بشكل مهول.وبين عضو كتلة الحكمة النيابية المعارضة الى انه تقدم ومن خلال الكتلة بطلب من ان تكون الزيارة خلال هذه الاسابيع مشيرا الى ان السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس وعدنا ان تكون الزيارة قريبة على راس وفد نيابي ووزاري للاطلاع على تلك الامور عن كثب .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب بالتحقيق بتحويل اموال كويتية لانشاء مركز اورام سرطانية في ذي قار الى محافظة اخرى) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب بالتحقيق بتحويل اموال كويتية لانشاء مركز اورام سرطانية في ذي قار الى محافظة اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).