2019/09/22 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ديالى تنفذ عملية امنية في ناحية مندلي لملاحقة فلول داعش الارهابية شرق المحافظة

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