2019/09/22 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ngV-dySJC8k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد السعدي: تفجير كربلاء جاء رد فعل على العمليات الأمنية التي قصمت ظهر الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعد السعدي: تفجير كربلاء جاء رد فعل على العمليات الأمنية التي قصمت ظهر الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).