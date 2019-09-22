لوبيتيجي: الفوز هدفنا أمام الريال الاستثنائي

2019/09/22 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد جولين لوبيتيجي، مدرب إشبيلية، السبت، عشية مواجهة ريال مدريد في الجولة الخامسة لليجا على ملعب {رامون سانشيز بيثخوان}، أن فريقه سيخوض اللقاء من أجل حصد "النقاط الثلاث".

وتجنب لوبيتيجي الحديث عن الوقت السيئ الذي يمر به الفريق الملكي، الذي قام بتدريبه الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته في تشرين أول الماضي، ورفض التعليق على وضع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يكن له "كل الاحترام" هو وبقية منافسيه وزملائه.وقال المدرب "نحن نركز فقط في إشبيلية وفيما سنقوم به خلال اللقاء، سنواجه فريقا استثنائيا سيجعلنا نقدم أفضل مستوى لدينا، نريد دائما رؤية فريق يمكنه مجاراة المنافس، لكننا نركز فقط على أنفسنا وعلى ردنا في الملعب".وأوضح لوبيتيجي، الذي حقق الفوز في أولى مباريات الفريق في الدوري الأوروبي على فريق كارباكا أجدام الآذري بثلاثية نظيفة وبسبعة تغييرات في التشكيل، خلال المؤتمر، أنه يتخذ قرارات تخدم فريقه بأفضل شكل وأنه "من المهم أن يكون اللاعبون مستعدين عندما نحتاج إليهم، فهم يمتلكوا عقلية جيدة وهذا أمر جيد".وعلى جانب آخر، أشار المدرب إلى أنه دائما ما يتطلع لأن يكون "مسؤول محترف وعازم على الفوز بالمباريات"، وأكد أن في المباراة "يكون اللاعبون هم أصحاب الكلمة وليس المدربين".



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