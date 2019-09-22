غرناطة يحرج برشلونة المترنح خارج الديار ويفتك منه النقاط الثلاث

2019/09/22 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} أحرج نادي غرناطة فريق برشلونة، محققاً النقاط الثلاث ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الاسباني.

يتبع..





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