2019/09/22 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uPNU37rr1os

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هي البنت عزيزة تصير بالبيت وزينب مو علي مدللها بالبيت محمد هو والله مدلليها الشاعر يحيى الحميداوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هي البنت عزيزة تصير بالبيت وزينب مو علي مدللها بالبيت محمد هو والله مدلليها الشاعر يحيى الحميداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).